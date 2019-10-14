رياضة | خبر سار لـ جوهرة برشلونة

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فتحت مشكلة إصابة مع كارليس بيريز الباب أمام أنسو فاتي ليتم استدعاؤه من قبل فريق أسبانيا تحت 21 عامًا ويسعده أن يكون جزءًا من المجموعة.

تحدث اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا عن اللحظة التي علم فيها بإدراجه في خطط لويس دي لا فوينتي.

وقال فاتي للفريق الإسباني لكرة القدم: "كنت في السيارة في طريقي لتناول الطعام مع بعض الأصدقاء واتصل والدي هاتفيا ليخبرني أنني قد استدعيت".

وتابع: "سألته متى اضطررت للمغادرة وقال لي إنه كان ذلك المساء، ولذلك عدت إلى المنزل ، وتغيرت ثم ذهبت إلى مدريد." لقد فوجئت قليلاً لأنني لم أتوقع ذلك.

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وأضاف: "أشكر اتحاد كرة القدم الأسباني لأنه بذل الكثير من الجهد حتى أكون هنا، وإنها مسألة فخر وشرف أن أكون هنا وسأقدم كل ما بوسعي لإسعاد الناس".

وذهب المهاجم الشاب لمناقشة الترحيب الحار الذي تلقاه من زملائه الدوليين الجدد.

وأوضح: "لقد عرفت بالفعل القليل منهم أو منهم منذ فترة وجودي في برشلونة مثل إريك جارسيا ومارك كوكوريلا وخوان ميراندا".

واختتم: "لقد تعاملت بشكل جيد مع المدرب الذي أخبرني أن أكون هادئًا، ومريحًا إنها مجموعة جيدة حقًا."