رياضة | فايلر يجهز مفاجأة مدوية للزمالك قبل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يجهز مفاجأة مدوية للزمالك قبل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي لمواجهة نظيره فريق نادي الزمالك يوم السبت المقبل على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي ستشكل بصورة كبيرة حجم المنافسة على اللقب هذا الموسم .

وفرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر السرية التامة على الودية التي سيخوضها الفريق ضد نادي الإعلاميين اليوم الاثنين تحضيراً لمباراة الزمالك والتي من المنتظر أن تشهد وقوفه على التشكيلة النهائية للفريق والخطة التي سيلعب بها مباراة القمة .

ورفض فايلر وجود أي عنصر من العناصر الصحفية لتغطية مباراة اليوم بالإضافة إلى أنه رفض أيضاً عدم إذاعتها على قناة النادي الأهلي التي تبث على القمر الصناعي نايل سات من أجل فرض مزيد من السرية وعدم كشف الأوراق الفنية والتكتيكية التي سوف يتعمد عليها قبل لقاء المارد الأبيض .

Advertisements

ويرغب فايلر في مباغته نادي الزمالك وذلك مثلما حدث في مباراة السوبر والتي نجح في حسمها بثلاثة أهداف مقابل هدفين وحصد خلالها اللقب الأول له مع الفريق حينما دفع وقتها بالنيجيري جونيور أجاي في مركز رأس الحربة بعد أن ظن الجميع حيرته بين مروان محسن وصلاح محسن .

يذكر أن النادي الأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد تسعة نقاط جمعها الفريق من الفوز في الثلاثة مباريات الاولى ينجح في إقتناص الصدارة بالعلامة الكاملة فيما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني برصيد سبعة نقاط بالفوز في مباراتين والتعادل في الجولة الماضية مع فريق نادي إف سي مصر .

ويبقى السؤال الابرز هل يكون محمد محمود لاعب الوسط العائد من الإصابة مفاجأة فايلر للزمالك ؟