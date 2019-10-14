رياضة | مصر تفوز على لاتفيا في افتتاح مونديال الهواة لكرة القدم باليونان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تفوز على لاتفيا في افتتاح مونديال الهواة لكرة القدم باليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز منتخب مصر لكرة القدم للهواة على لاتفيا بهدفين مقابل هدف في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للهواة التي تستضيفها جزيرة كريت اليونانية خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٠ أكتوبر الجاري.



وقدم منتخب مصر لكرة القدم للهواة مستوى متميز في مباراته الأولى بالبطولة، والتي شهدت حضورا جيدا من الجالية المصرية في اليونان.



ومن المقرر أن يلعب المنتخب الوطني للهواة مباراته الثانية مع أذربيجان غد الثلاثاء، ثم يواجه اليونان صاحب الضيافة الأربعاء، قبل أن يختتم مباريات الدور الأول بمواجهة المكسيك الخميس المقبل.



Advertisements

يرأس البعثة علاء سليمان، ويقود المنتخب محمد عباس مديرا فنيا، وتضم قائمة اللاعبين كلا من:



أحمد علاء (لوكا) - مؤمن عبد الله - عمر حسني - السعيد ماهر - معتصم أيمن - عبد الله حافظ - أحمد أشرف (شيفا) - كريم شريف - إبراهيم هاشم.



وتشارك مصر لأول مرة بكأس العالم للهواة تحت رعاية Usports بمشاركة 40 دولة من مختلف أنحاء العالم.



جدير بالذكر أن منتخب مصر للهواة تم تكوينه عن طريق شركة Usports الحاصلة على الامتياز الحصري من الممكلة المتحدة لتنظيم دوري الهواة في مصر، وقد عكفت الشركة خلال الفترة الماضية على تكوين المنتخب الوطني للهواة ليشارك في بطولة كأس العالم المقامة حاليا باليونان، ويتكون الفريق من ٦ لاعبين وحارس المرمى، وتقام المباريات على ملاعب عشبية صغيرة، ومن المنتظر أن تعلن الشركة خلال الفترة الحالية عن مفاجآت كبيرة تخص قطاعا كبيرا من ممارسي كرة القدم في مصر، وكذلك الإعلان عن تفاصيل وشروط الاشتراك في دوري كرة القدم للهواة.