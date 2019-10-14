رياضة | سلبيات وإيجابيات للزمالك في حالة بيع فرجاني ساسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلبيات وإيجابيات للزمالك في حالة بيع فرجاني ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة حول وجود عروض رحيل للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك ليرحل عن صفوف الفريق ولكن النادي يرفض هذا تماما.

العروض المقدمة لساسي للرحيل عن الزمالك

وكشفت تقارير صحفية سعودية أمس الأحد أن نادي أهلي جده السعودي سيطلب التعاقد مع ساسي مقابل مبلغ مالي ضخم ولكن في حالة تعاقد النادي مع السويسري كريستيان جروس ليتولي مهمة تدريب الفريق.

رد الزمالك على أنباء رغبة أهلي جده في ضم ساسي

ورفض نادي الزمالك رحيل فرجاني خلال الفترة الحالية بشكل قاطع نظرا لحاجة الفريق الشديدة له هذا الموسم.

إيجابيات وسلبيات الزمالك في حالة الموافقة على بيع ساسي

ولكن يوجد بعض الإيجابيات والسلبيات لنادي الزمالك في حالة الموافقة على بيع ساسي لنادي أهلي جده.

ويستعرض موقع "الخليج 365 الرياضي" هذه الإيجابيات والسلبيات كالآتي:

الإيجابيات التي ستعود على الزمالك في حالة بيع ساسي

سيستفيد الزمالك بشكل كبير جدا ماديا من بيع ساسي إلى نادي أهلي جده خيث يرغب النادي في ضمه مقابل مبلغ مالي ضخم.

Advertisements

وسيتمكن نادي الزمالك من تسديد مقدمات تعاقد بعض لاعبي الفريق وحل معظم الأزمات داخل الفريق.

كما سيتمكن النادي الأبيض من إبرام صفقة أو صفقتين على الأقل للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

السلبيات التي ستعود على الزمالك في حالة بيع ساسي

أما من السلبيات التي ستعود على الزمالك في حالة بيع فرجاني فإنه سيفقد لاعب مثله في مركز خط المنتصف خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه منذ الانضمام إلى النادي.

وسيفتح النادي الأبيض الباب أمام لاعبي الفريق للرحيل فمن يرغب في مغادرة النادي سيجلب عرض ضخم له ويرحل.

وسيواجه الزمالك موجة غضب كبيرة من جماهير النادي بسبب رحيل ساسي نظرا لحب الجماهير الشديد له وإقتناعهم بمستواه وإعتباره أحد أعمدة الفريق الأساسية.

مشاركات ساسي مع الزمالك حتى الآن

وقد شارك فرجاني ساسي مع الفريق في حوالي 31 مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع 8 أهداف آخرين وحصد مع الفريق بطولة كأس مصر وكأس السوبر المصري السعودي وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره النادي الأهلي يوم السبت القادم 19 أكتوبر في قمة الدوري المصري الممتاز.