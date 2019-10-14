رياضة | هل الأفضل لساسي الاستمرار في الزمالك أو العودة للدوري السعودي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل الأفضل لساسي الاستمرار في الزمالك أو العودة للدوري السعودي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة حول وجود عروض رحيل للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك ليرحل عن صفوف الفريق ولكن النادي يرفض هذا تماما.

العروض المقدمة لساسي للرحيل عن الزمالك

وكشفت تقارير صحفية سعودية أمس الأحد أن نادي أهلي جده السعودي سيطلب التعاقد مع ساسي مقابل مبلغ مالي ضخم ولكن في حالة تعاقد النادي مع السويسري كريستيان جروس ليتولي مهمة تدريب الفريق.

رد الزمالك على أنباء رغبة أهلي جده في ضم ساسي

ورفض نادي الزمالك رحيل فرجاني خلال الفترة الحالية بشكل قاطع نظرا لحاجة الفريق الشديدة له هذا الموسم.

ولكن لم نعرف حتى الآن رأي ساسي في الأنباء المنتشرة مؤخرا حول رغبة أهلي جده في ضمه هل يريد الاستمرار مع الزمالك أم العودة إلى الدوري السعودي مرة أخرى.

يذكر أن ساسي كان قد خاض تجربة إحتراف في الدوري السعودي مع نادي النصر في موسم 2017-2018.

الخيار الأفضل لساسي في الفترة الحالية.

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ويستعرض موقع "الخليج 365 الرياضي" الخيار الأفضل بالنسبة لساسي في الفترة الحالية سواء بالاستمرار مع الزمالك أو العودة للسعودية كالآتي:

تمكن فرجاني من حجز مكان أساسي في تشكيل نادي الزمالك منذ إنضمامه إلى النادي الموسم الماضي حيث قدم أداء عالي أقنع مدربينه والجماهير ليجعله من أعمدة الفريق الأساسية ومن قادة خط منتصف الفريق الأبيض رفقة طارق حامد.

وخاض ساسي أغلب مباريات نادي الزمالك ولم يغب عن تشكيل الفريق إلا بسبب الإصابة أو لإراحته في بعض الأحيان حيث خاض 31 مباراة مع الفارس الأبيض منذ إنضمامه تألق وسجل 7أهداف وصنع 8أهداف آخرين ليحصد مع النادي ثلاثة بطولات حتى الآن وهي كأس السوبر المصري السعودي وكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس مصر ولازال أمامه الفرصة لحصد العديد من المباريات مع الفريق.

كما كسب فرجاني حب جماهير الزمالك بشكل كبير جدا حيث ألتف حوله عدد كبير من الجماهير بل ووصل الأمر أنهم حضروا مباريات منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا 2019 بشكل خاص لأجله.

أما في فترة تواجد ساسي مع نادي النصر فلم يكن يشارك بشكل أساسي مع الفريق فقد خاض 9 مباريات بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف كما لم يحصد أي بطولات مع النادي.

وبالتالي فليس من الأفضل أن يرحل ساسي عن الزمالك في الفترة الحالية وينضم إلى أهلي جده خصوصا لأن أهلي جده لم يظهر هذا الموسم حتى الان بشكل تنافسي وخلال أخر موسمين على عكس الزمالك الذي لازال أمامه بطولة الدوري المصري والسوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا.

ويمكن أن يتعرض فرجاني لهجوم شديد من بعض جماهير نادي النصر لأنه انضم إلى نادي منافس لهم في الدوري السعودي وبالتالي لن تكون فرصة جيده له وفي النهاية هو ونادي الزمالك لهم مطلق الحرية في حسم القرار.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره النادي الأهلي يوم السبت القادم 19 أكتوبر في قمة الدوري المصري الممتاز.