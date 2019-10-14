رياضة | دفعة قوية لمانشستر قبل صدام ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفعة قوية لمانشستر قبل صدام ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لمواجهة من العيار الثقيل حينما يستضيف يوم الأحد المقبل فريق نادي ليفربول متصدر ترتيب جدول الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة التاسعة من البريميرليج .

دفعة ثلاثية لسولسكاير قبل موقعة الريدز

وقالت صحيفة " ميرور " البريطانية في تقرير نشرته اليوم الاثنين أن اليونايتد حصل على دفعة قوية قبل موقعة الريدز بعد أن إقترب ثلاثة لاعبين مصابين من التعافي والعودة إلى قائمة الفريق التي تشارك في الصدام الناري ضد محمد صلاح ورفاقه من أبناء الألماني يورجن كلوب .

وأضافت ميرور أن الفرنسي بول بوجبا متوسط ميدان الفريق والظهير الأيسر لوك شاو والظهير الأيمن فان بيساكا من المنتظر أن تكون أسمائهم ضمن القائمة المستدعاه للمباراة حيث بات الثلاثي جاهزاً للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي بعد أن تعافى كلاً منهم من الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها مؤخراً .

Advertisements

كما أكدت الصحيفة قرب عودة الفرنسي الآخر أنطوني مارسيال الذي يغيب عن فريقه منذ شهر ونصف لكنه سيكون على مقاعد البدلاء وجاءت غيابات الفريق على النحو التالي :-

غاب لوك شاو عن المشاركة مع الفريق الانجليزي بداية من يوم 24 أغسطس بعد الهزيمة من كريستال بالاس .

غاب الفرنسي بول بوجبا عن الفريق في خمسة من أصل سبعة مباريات للشياطين الحمر بسبب مشكلة في الكاحل .

لم يتواجد فان بيساكا في تشكيلة اليونايتد الأساسية خلال المباريات الثلاثة الأخيرة التي خاضها الفريق في مختلف البطولات على المستوى المحلي والقاري.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد تسعة نقاط من ثمانية مباريات وهي أسوأ إنطلاقة حققها الفريق منذ ثلاثين عاماً فيما يحتل الريدز الصدارة بالعلامة الكاملة 24 نقطة بعد الفوز في المباريات الثمانية الماضية .