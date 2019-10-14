رياضة | خبر سار لجماهير الأهلي قبل مباراة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير الأهلي قبل مباراة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود رمضان صبحي نجم منتخب مصر الأوليمبي إلى التدريبات الصباحية اليوم من خلال تدريبات خفيفة بعد مشاركته في المباراة الودية ضد جنوب إفريقيا أمس التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

وكشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن أن رمضان صبحي سليم ولا يعاني من أي إصابات لكنه خرج في الشوط الثاني لأسباب فنية من أجل تجربة أكبر عدد من اللاعبين.

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وبات نجم الأهلي جاهزًا للمشاركة في مباراة القمة ضد الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري.