رياضة | مفاجأة في الزمالك قبل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في الزمالك قبل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سادت حالة من الارتياح لدى مسئولي نادي الزمالك في الساعات الماضية بسبب الانفراجة المالية قبل لقاء القمة أمام الأهلي يوم السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتسلم مسئولو الزمالك جزء من مستحقات الشركة الراعية على أن يحصلوا على الباقي خلال الأيام المقبلة وهو ما يساعد على صرف مستحقات اللاعبين وزيادة تركيزهم داخل الملعب.

ويسعى مسئولو الزمالك لاستغلال الانتعاشة المالية في إنهاء كل الأمور المالية للاعبي الفريق قبل لقاء القمة للحفاظ على تركيزهم وزيادة إصرارهم داخل المستطيل الأخضر.

كما سيستغل النادي السيولة المالية في صرف مكافآت فريق اليد بعد التتويج ببطولة إفريقيا بالأمس على حساب فريق سبورتنج والاحتفاظ باللقب مدى الحياة، والتجهيز لاحتفالية كبيرة لهم تقديرًا لمجهودهم والروح القتالية لهم داخل الملعب بما يساعدهم على الاستمرار في قطار الانتصارات. Advertisements

واستأنف الفريق تدريباته ت على ملعب النادي بميت عقبة إستعدادًا لمباراة القمة أمام الأهلي في بطولة الدوري يوم 19 من الشهر الجاري ولم يتحدد ملعب اللقاء بشكل رسمي حتى الآن.

وحصل الفريق على راحة من التدريبات في الأيام الماضية لتقليل الضغط البدني عليهم تجنبًا للإصابات والإرهاق وتحقيق أكبر استفادة منهم داخل المستطيل الأخضر خلال المرحلة المقبلة.

وأجرى مسئولو النادي تغييرًا على الجهاز المعاون في الفترة الأخيرة واستقدام عصام مرعي في منصب المدرب العام بدلًا من أيمن عبد العزيز والذي تولى منصب مرعي السابق كرئيس لقطاع الكرة داخل النادي.