رياضة | محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت صحيفة ميرور الإنجليزية تقرير مفصل حول أفضل 50 لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال العقد الأخير بداية من موسم 2009 – 2010 حتى موسم 2018 – 2019 وشهدت القائمة وجود الكثير من المفاجأت والتي يرصدها لكم الخليج 365 الرياضي في السطور التالية :-

أفضل 50 لاعب في البريميرليج خلال العقد الأخير

شهدت القائمة وجود الكثير من اللاعبين المميزين على رأسهم الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بالإضافة إلى الارجنتيني سيرجيو أجويرو هداف مانشستر سيتي وقائد تشيلسي الانجليزي سيزار أزبليكويتا.

ومن ليفربول ضمت القائمة بجانب صلاح الدولي السنغالي ساديو ماني بالإضافة إلى البرازيلي روبيرتو فيرمينو وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي وديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وبيرناندو سيلفا والكثير من الأسماء اللامعة الأخرى .

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وقالت ميرور أن البطولة شهدت خلال العشرة سنوات الأخيرة الكثير من اللحظات السعيدة والمثيرة مثل معجزة ليستر سيتي وأرقام مانشستر سيتي القياسية التي حققها أبناء الاسباني بيب جوارديولا في البطولة ودائماً ما كان البريميرليج مليء بالأحداث الحافلة والمثيرة للجدل .

ووضعت الصحيفة الإنجليزية بعض الإعتبارات في تقريرها أهمها أن إختيار اللاعبين كان بناء على مدة تواجده في البريميرليج وتأثيره مع فريقه فيما تم إستبعاد اللاعبين الذين إنضموا للبطولة منذ أقل من سنتين ولم يتم وضعهم في الإعتبار طبقاً للإختيارات .

وكان إعتماد الحصول على الألقاب الجماعية والفردية مثل جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى والحذاء الذهبي لهداف الدوري ضمن بنود إختيار اللاعبين أيضاً وظهر بالقائمة الكثير من الأساطير المعزلة مثل نجم تشيلسي فرانك لامبارد وزميله ديديه دروجبا وبيتر تشيك وجون تيري وغيرهم .

ترتيب صلاح في قائمة أفضل 50 لاعب بالبريميرليج

وحل الدولي المصري محمد صلاح في المركز السادس عشر وتم حساب موسمه الذي قضاه مع تشيلسي وأكدت الصحيفة على أنه لم يسبق وأن سجل أي لاعب في تاريخ البطولة خلال 38 جولة أهداف أكثر من التي سجلها صلاح في موسمه الأولى بعد أن وصل إلى 32 هدفاً حصل بسببها على جائزة الهداف التاريخي للبطولة.