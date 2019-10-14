رياضة | الكاف سر عدم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف سر عدم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشلت كل محاولات نادي الزمالك في الفترة الأخيرة بتأجيل مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل لحساب الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري.

وطلب الزمالك في بادىء الأمر تأجيل مباراة القمة بسبب الارتباط بمواجهة أمام جينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 من الشهر الجاري في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

وحدد الكاف موعد مباراة الإياب أمام جينيراسيون فوت السنغالي بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم من الأساس، ووضعوا في بادىء الأمر يوم 21 أو 22 كموعد مبدئي للمباراة وبالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم أجلوها إلى يوم 24 من الشهر الجاري بعدما أكد مسئولو الجبلاية للكاف أن هناك مواجهة هامة بين الزمالك والأهلي يوم 19 من الشهر الجاري.

وهو ما دفع الجبلاية لرفض تأجيل لقاء القمة بناء على طلب نادي الزمالك والتمسك بخوض المواجهة في موعدها.

وأصبح تركيز الفريق منصب حاليًا بين الدوري بجانب دوري أبطال افريقيا بعد القرعة التي أقيمت ضمن منافسات دور المجموعات وأسفرت عن:

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المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولي - مازيمبي الكونغولي - الزمالك أو جينيراسيون فوت السنغالي - زيسكو يونايتد الزامبي.

المجموعة الثانية: النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني - بلاتينيوم الزيمبابوي - الأهلي

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - صن داونز الجنوب افريقي - بيترو أتلتيكو الأنجولي -الوداد البيضاوي المغربي

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي - شبيبة القبائل الجزائري - فيتا كلوب الأنجولي - الترجي التونسي

ويواجه الفريق قبل دور المجموعات، منافسه جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا بعد قرار الكاف بإعادة اللقاء.