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جماهير مانشستر سيتي تختار محرز افضل لاعبى الفريق لشهر سبتمبر

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اُختير اللاعب رياض محرز من قبل مشجعي السيتي كأفضل لاعبي الفريق في شهر سبتمبر بعد المستوى المميز الذي ظهر به على مدار الشهر وبصماته الواضحة مع الفريق مما جعل له أفضلية على زملائه .

هذا وقد وصلت نسبة ترشيح محرز فى الاستفتاء الجماهيرى إلى مايتخطى الـ 70 % ، وهي نسبة لم تحدث من قبل في ترشيحات اللاعبين ليكون على القمة.

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وفى سياق متصل توسيع الفارق بين المتصدر وحامل اللقب مانشستر سيتي بعد فوز الأول ضد ليستر سيتي وخسارة الأخير ضد وولفرهامبتون.

بينما صعد نادي آرسنال إلى المركز الثالث مستغلًا خسارة نادي ليستر سيتي ضد ليفربول في الثواني الأخيرة بنتيجة 2-1، ليفوز هو على بورنموث في ملعب الإمارات بهدف نظيف.

أما فقد اقترب من المنافسة على المركز الثاني بعد فوزه العريض على ساوثهامبتون بنتيجة 4-1 خارج ميدانه ليصبح بنفس الرصيد من النقاط مع ليستر سيتي.

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