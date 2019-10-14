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ليفربول يكشف عن جاهزية صلاح أمام مانشستر يونايتد

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أعلن نادي ليفربول الانجليزي متصدر الدوري العام برصيد ٢٤ نقطة عن جاهزية نجمه الاول اللاعب المصري محمد صلاح عن جاهزيته للكلاسيكو الانجليزي امام غريمه التقليدي مانشستر يونايتد بعد الاصابة التي قد تعرض لها في مباراته الاخيرة امام ليستر سيتي في الدوري 

وأصيب صلاح في مباراة الريدز الاخيرة امام نظيره ليستر سيتي بعد تدخل قوي من اللاعب حمزة متوسط ميدان ليستر سيتي مما أدي الي خروجه مصابا ولم يكمل ال٩٠دقيقة 

في ذات الإطار أعلن ليفربول عن جاهزية البرازيلي اليسون بيكير الحائز علي جائزة افضل حارس مرمي في العالم والذي يعد قوة ضاربة للنادي الانجليزي بعد اصابته في المباراة الافتتاحية امام نوريتش سيتي الصاعد حديثا الي الدوري الممتاز.

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