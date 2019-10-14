شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يوضح الصعوبات التي تواجهه في ريال مدريد والان مع التفاصيل

تحدث البلجيكي إدين هازارد، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، عن الإنتقادات التي تعرض لها في الفترة السابقة من قبل الصحافة الإسبانية، بعد انخفاض أداؤه مع النادي الملكي، وكان ذلك أمس عقب مباراة كازاخستان.

نتيحة مباراة بليجيكا وكازاخستان

وواجه المنتخب البلجيكي نظيرة الكازاخستاني، أمس الأحد ضمن مباريات تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، وانتهت لصالح المنتخب البلجيكي بهدفين مقابل لا شئ.

قيمة انتقال هازارد للميرنجي

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وكان ريال مدريد قد ضم النجم البلجيكي في الصيف الماضي قادمًا من صفوف تشيلسي مقابل 100 مليون يورو، لكنه لم يقدم الأداء والمستوى المنتظر حتى الأن.

هازارد يوضح الصعوبات التي واجهته في ريال مدريد

وتحدث هازارد عقب مباراة كازاخستان في تصريحات لصحيفة "La Dernier Heure" البلجيكية، قائلا: "لم أواجه حتى الآن أي صعوبات في فترتي الأولى مع ريال مدريد، ولكن الصعوبات الكبيرة التي تواجهني هي عدم إتقان و تحدث اللغة الإسبانية، لذلك فأنا لا أفهم الانتقادات التي تقال عني في الصحافة رغم التركيز الشديد مع النادي".

أول هدف رسمي للبلجيكي

واستطاع هازارد في تسجيل أول هدف رسمي له مع ريال مدريد، أمام نادي غرناطة، في اللقاء الذي انتهى بفوز الميرنجي بأربعة أهداف مقابل هدفين.