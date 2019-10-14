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نجم مصري بديل لفرانك كيسي في ميلان خلال يناير القادم

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ذكرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الايطالية عن رغبة النادي الايطالي في خدمات اللاعب المصري محمد النني في يناير القادم بصفقة انتقال تقدر بـ ١٥ مليون يورو. 

وانتقل النني إلى نادي بشكتاش في الدوري التركي من نادي ارسنال الانجليزي، على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفية الماضية، ويري النادي ان النني سيكون بديلا قويا للافواري فرانك كيسي المتوقع رحيله الي صفوف ولفرهامبتون الالماني 

ولم يشارك النني مع بشكتاش الا في ثلاث مباريات فقط مع الفريق ويذكر ان اللاعب قد طرد في اول مباراة له مع الفريق.

وعبر النني عن رغبته في تغيير فريقه في فترة الانتقالات المقبلة ليخوض تحدي جديد بعدما كان لاعبا للجانرز لثلاث مواسم.

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