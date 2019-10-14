شكرا لقرائتكم خبر عن «البدري» يخشى تكرار سيناريو بداية «برادلي» مع منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهل حسام البدري ولايته الفنية لمنتخب مصر الأول، بلقاء بوتسوانا الودي مساء اليوم الاثنين، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

وتولى البدري ولاية منتخب مصر في سبتمبر الماضي خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري المُقال من منصبه بعد وداع منتخب الفراعنة منافسات أمم أفريقيا 2019 التي احتضنتها مصر في الصيف الماضي، من ثمن النهائي.

وعلى مدار تاريخ مدربي منتخب مصر في الألفية الحالية استهل جميعهم المشوار بالانتصار في الاختبار الأول عدا مدير فني وحيد هو الأمريكي بوب برادلي، وهو ما ستم سرده بالتفاصيل في التقرير التالي.

البداية مع الفرنسي جيرار جيلي مطلع القرن الجديد وقيادة الفراعنة في الاختبار الأول للفوز على المنتخب التوجولي بنتيجة 2/1.

ومع رحيل جيلي عن مهمته يعود محمود الجوهري في ولاية رابعة في عام 2000 مع منتخب مصر ويستهل رحلته بالفوز على موريشيوس بهدفين نظيفين بالقاهرة في الخطوة الأولى لتصفيات مونديال 2002.

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ويتمكن المدير الفني الوطني محسن صالح من اجتياز العقبة الأولى في ولايته الثانية لمنتخب مصر عام 2004 بانتصار كبير في مباراة ودية على حساب إثيوبيا بنتيجة 4/1.

لم يختلف الحال بالنسبة للإيطالي ماركو تارديللي في 2004 والذي بدأ رحلته مع الفراعنة بالفوز ودياً على زيمبابوي بهدفين نظيفين.

حسن شحاتة استهل مشواره التاريخي مع منتخب مصر في نهاية 2004 بالتعادل مع المنتخب البلغاري بنتيجة 1/1 في لقاء ودي.

الأمريكي بوب برادلي هو المدير الفني الوحيد لمنتخب مصر الأول خلال القرن الحالي الذي سقط في فخ الهزيمة في اختباره الأول، وذلك بخسارة ودية أمام المنتخب البرازيلي بهدفين دون رد.

ومع حمل شوقي غريب راية تدريب الفراعنة في 2014 تمكن من الفوز على المنتخب البوسني بثنائية نظيفة في مباراة ودية تحضيرية للمنتخب المصري.

كما افتتح الأرجنتيني هيكتور كوبر مسيرته مع المنتخب المصري بالفوز على غينيا الاستوائية بنتيجة 2/0 في ودية اختضنتها القاهرة وملعب بتروسبورت.

المكسيكي خافيير أجيري استطاع تحقيق فوز عريض على حساب النيجر بنصف دستة أهداف نظيفة بتصفيات أمم أفريقيا 2019 في اختباره الأول مع الفراعنة.