شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ الزمالك بالبطولة الأفريقية لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، نادي الزمالك بحصوله بطولة أفريقيا للأندية وذلك بعد الفوز على نظيره المصري نادي سبورتنج في المباراة النهائية بنتيجة 33-31 وذلك بالبطولة التي أقيمت بالرأس الأخضر خلال الفترة من 4 إلى 13 أكتوبر الجاري.

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وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بأن يكون طرفى نهائى البطولة الأفريقية فريقين مصريين، مشيدا بأداء الفريقين وبمستوى اللاعبين المميز خلال مباريات البطولة والروح التي ظهروا بها خلال المباراة النهائية، مؤكداً على أنهم كانوا نموذج مشرف لكرة اليد المصرية وخير سفراء للرياضة المصرية وما يعكس التطور الهائل الذي تشهده منظومة كرة اليد المصرية خلال الآونة الأخيرة.

كان فريق كرة اليد بنادي الزمالك بدأ مشواره في البطولة الأفريقية بفوزه على فريق ديسبور تيفو دي برايا الرأس الأخضر بنتيجة 45- 25، وعلى فريق إيتوال دو كونجو بنتيجة 41- 26، فريق فاب الكاميروني بنتيجة 28- 23، وفريق وداد سمارة المغربي بنتيجة 38- 32 ووصل إلى المباراة النهائية عقب انتصار على نظيره انتر كلوب الأنجولي بنتيجة 30-18.

بينما على الجانب الآخر تأهل فريق سبورتنج للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي البطولة عقب تحقيقه العلامة الكاملة في الدور الأول بفوزه على فرق إنتر كلوب الأنجولي، ورد ستار الإيفواري، ووجي أس كي الكونغولي، وأتليتكو من الرأس الأخضر، وواصل مشواره نحو النهائي بالفوز على فاب الكاميروني في ربع النهائي وشباب كينشاسا الكونغولي في نصف النهائي بنتيجة 27-20.