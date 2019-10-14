شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتابع استعدادات الصالات المستضيفة لمونديال اليد «مصر 2021» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مطولا لمتابعة الاستعدادات والأعمال الإنشائية الجارية بالـ4 صالات الرئيسية المستضيفة لمنافسات بطولة العالم 2021 لكرة اليد، والصالات هي العاصمة الإدارية، برج العرب، استاد القاهرة، و6 أكتوبر فضلا عن صالات التدريب الفرعية.

وشهد الاجتماع حضور كل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد المهندس هشام نصر ورئيس اللجنة المنظمة وأعضاء مجلس الاتحاد ومدير البطولة، كما حضر الاجتماع الجهات المعنية من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية القائمين على أعمال التنفيذ والتجهيز والإنشاء، وممثلي شركة تذكرتي التي ستتولى منظومة التذاكر الخاصة بالمباريات، وممثلي التلفزيون المصري وذلك لمراجعة متطلبات أعمال البث التلفزيوني، وممثلي لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى مسئولى الصالات الأربعة.

وشدد وزير الرياضة على متابعة كافة التفصيلات بما يضمن الجودة والكفاءة ويفى بكافة المتطلبات المتعلقة بالاتحاد الدولى لكرة اليد وبما يتناسب مع السمعة العالمية التي أصبحت تتمتع بها مصر في استضافة وتنظيم الأحداث والبطولات العالمية.