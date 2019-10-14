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رويز اقرب لـ برشلونة من ريال مدريد

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الإثنين 14 أكتوبر 2019

كشفت تقارير صحف إيطالية، أن ​​ و​​ يتصارعان للحصول على خدمات الدولي الاسباني فابيان رويز نجم وسط ​نابولي​ الايطالي.

رويز كان هدفًا للعديد من الأندية في الصيف الماضي، الا ان نابولي رفض التخلي عن صاحب الـ23 عامًا.

واشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الى أن عملاقي الليغا يرغبان بضم نجم ريال بيتيس السابق، بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه برفقة الفريق.

واوضحت الصحيفة، أن النادي الكتالوني الاقرب لضم اللاعب بسبب توتر العلاقة بين الريال ونابولي، بعد فشل انضمام جاميس رودريغيز للبارتونيني.

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