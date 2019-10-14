شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من بعثة «الأخضر» يزور المسجد الأقصى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

زار وفد من بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم (الاثنين)، المسجد الأقصى المبارك وأدوا الصلاة فيه، يرافقهم لفيف من الشخصيات المقدسية.

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ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، تجول الوفد في باحات المسجد الأقصى، واستمع من مديره عمر الكسواني ورئيس الأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ عزام الخطيب لشرح عن المعاناة والاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي زيارة المسجد الأقصى المبارك، ضمن برنامج البعثة، التي تزور فلسطين لإجراء مباراة ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 على استاد الشهيد فيصل الحسيني.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس قد استقبل البعثة في مقر الرئاسة في مدينة رام الله مساء أمس (الأحد).