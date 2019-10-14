رينارد يعتمد التشكيلة لموقعة رام الله

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جدة - خالد شويل - ينهي مدرب المنتخب السعودي رينارد مخططاته الفنية لمواجهة المنتخب الفلسطيني غدا (الثلاثاء) على استاد فيصل الحسيني في رام الله، ضمن مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023، إذ سيجري مناورة كروية في الحصة التدريبية الأخيرة اليوم (الإثنين)، وسيعتمد من خلالها النهج الفني والتشكيلة الأساسية التي سيلعب بها مباراة فلسطين آسيويا، وحرص المدرب رينارد على إجراء مران مساء أمس عقب وصول بعثة الأخضر إلى رام الله، إذ ركز في الحصة التدريبية على تنفيذ بعض المهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي مباغتة خصمه في الجانب الفلسطيني في المواجهة الآسيوية، وشدد المدرب الفرنسي على الانضباط الفني للاعبيه، والتركيز أثناء مجريات المباراة واستغلال الفرص بشكل مثالي، وطالب اللاعبين بتكثيف الجهود الفنية والعمل على تحقيق الفوز والنقاط الثلاث من أجل المحافظة على صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي العالم وآسيا القادمتين.



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