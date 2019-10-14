شكرا لقرائتكم خبر عن «العروس» تستضيف جولة العالم لكرة السلة 3×3 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

يستضيف الاتحاد السعودي لكرة السلة بدعم من الهيئة العامة للرياضة، وتنظيم شركة كريتيف إيدج للترفيه، يومي الجمعة والسبت المقبلين، «جولة العالم لكرة السلة 3X3» في نسختها الثامنة، بمنطقة النورس في الواجهة البحرية بجدة بمشاركة 16 فريقا عالميا، سيتنافسون على اللقب، وحجز مقعد في النهائيات التي ستقام بمدينة أتسونوميا باليابان. وتتميز جدة بأنها الجولة 11 والأخيرة، قبل اختيار الفرق التي ستشارك في النهائيات. وتبلغ قيمة الجوائز في جولة جدة 150 ألف دولار، يحصل فيها صاحب المركز الأول على 30 ألف دولار، والمركز الثاني 20 ألف دولار، والثالث 12 ألف دولار، والرابع 8 آلاف دولار، والخامس 5 آلاف دولار، فيما تصل قيمة جوائز جميع الجولات بالبطولة إلى مليون دولار. وبدأت البطولة بشكل رسمي في عام 2012، وتلعب في 11 مدينة بنظام الجولات، ثم يتم بعدها تجميع نقاط الفرق المشاركة بعد انتهاء الجولة الأخيرة 11، واختيار أفضل 12 فريقا للنهائيات.

هذا وسيشارك في البطولة، فريق سعودي باسم «جدة» وهو أول فريق سعودي يشارك بالبطولة ومصنف بالمركز 18 عالمياً، وقد لعب جولتين، حصل في واحدة منها على المركز الرابع والأخرى في المركز السابع، ويحتل حالياً المرتبة 13 في الترتيب العام للجولات العالمية، ويعتبر لاعبه خالد عبدالجبار أحد أبرز لاعبي البطولة وحصل بجولة ديبرتسين المجرية على أفضل لاعب بالبطولة بتصويت الجمهور.

كما وافقت اللجنة على ضم فريق سعودي آخر سيشارك للمرة الأولى باسم «الرياض»، وسيلعب فيه كل من: محمد ومثنى المرواني، ومرزوق المولد، فهد السالك.

يذكر أن اللعبة تم ضمها عام 2017 للأولمبياد، وستتواجد للمرة الأولى في أولمبياد طوكيو 2020.