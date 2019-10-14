رازفان يعتمد «خريطة» المباريات المحلية والقارية

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) اعتمد المدرب الهلالي رازفان برنامجا خاصا للمرحلة القادمة، والتي سيخوض خلالها الفريق الأول 5 مباريات خلال الأسابيع الثلاثة القادمة محليا وقاريا، الأولى أمام ضمك يوم الجمعة القادم ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والثانية أمام فريق السد القطري يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، ضمن إياب دور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، والثالثة أمام النصر 27 من الشهر نفسه ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وتلك المباريات الثلاث ستقام على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، على أن تكون المواجهة الرابعة أمام فريق الفتح يوم الخميس 31 من الشهر ذاته على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي

اعتمد المدرب الهلالي رازفان برنامجا خاصا للمرحلة القادمة، والتي سيخوض خلالها الفريق الأول 5 مباريات خلال الأسابيع الثلاثة القادمة محليا وقاريا، الأولى أمام ضمك يوم الجمعة القادم ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والثانية أمام فريق السد القطري يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، ضمن إياب دور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، والثالثة أمام النصر 27 من الشهر نفسه ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وتلك المباريات الثلاث ستقام على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، على أن تكون المواجهة الرابعة أمام فريق الفتح يوم الخميس 31 من الشهر ذاته على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وستكون المباراة الخامسة أمام فريق عرعر يوم الثالث من شهر نوفمبر القادم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن مباريات الدور 64 من كأس الملك للموسم الحالي. وسيتضمن البرنامج الذي حدده المدرب رازفان منح كافة عناصر الفريق الفرصة في المباريات الخمس التي سيخوضها الفريق قبل فترة التوقف القادمة بسبب أيام الفيفا، والتي سيخوض خلالها المنتخب السعودي مباراة مهمة أمام نظيره أوزبكستان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023. من جانب آخر، يستأنف الفريق الهلالي تدريباته اليوم (الإثنين) بعد الراحة التي منحت لهم من قبل المدرب رازفان يوم أمس (الأحد)، هذا وكان اللاعب نواف العابد أنهى برنامجه التأهيلي وأصبح في جاهزية فنية كاملة لخوض المباريات القادمة.

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