شكرا لقرائتكم خبر عن «روما» اتحاديا لـ2022ً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)علمت "الخليج 365" من مصادرها أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قطعت الطريق مبكرا على نادي كورينثيانز البرازيلي الذي ينوي التعاقد مع النجم رومارينهو المحترف في صفوف الفريق الاتحادي، إذ يملك نادي الاتحاد بطاقة «روما» حتى نهاية شهر يونيو القادم.
وأكدت المصادر ذاتها أن الإدارة الاتحادية الحالية توصلت لاتفاق مع النجم رومارينهو لتمديد عقده موسمين إضافيين حتى العام 2022 ليصبح لاعبا اتحاديا، وجار صياغة بنود العقد الجديد بعد أن تم الاتفاق على كافل التفاصيل المالية بين الطرفين.
وأوضحت المصادر نفسها أن رغبة اللاعب رومارينهو حسمت أمر بقائه مع العميد، مما سهل الطريق للإدارة الاتحادية لإغلاق ملف استمرار «روما» ضمن كتيبة النمور الاتحادية، رغم أن نادي كورينثيانز البرازيلي كان ينتظر دخول النجم رومارينهو لفترة الستة أشهر من أجل التعاقد معه وتحديدا في شهر يناير من العام القادم 2020، بعد أن فشلت مفاوضاته في مطلع شهر يناير من العام 2019 بالظفر بخدمات اللاعب حينما تقدمت بعرض لإدارة نادي الاتحاد السابقة برئاسة لؤي هشام ناظر، من أجل شراء بطاقة «روما» بمبلغ 18 مليون ريال، وتم رفض ذلك العرض في حينه.
هذا وكان رومارينهو حصل على أفضل لاعب في شهر سبتمبر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحتل "روما" صدارة الهدافين للدوري برفقة ابن جلدته المحترف الهلالي إدواردو برصيد خمسة أهداف لكل منهما، وسجله رومارينهو أهدافه الخمسة في شباك الرائد "هدفين"، والهلال والشباب والتعاون هدف واحد في مرمى كل فريق منهم.
أهداف رومارينهو في الدوري
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