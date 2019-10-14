سيرة وإنجازات

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جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) ريما الجفالي ريما الجفالي *سائقة راليات سعودية * مواليد ١٩٩٢ Advertisements * أول سعودية تحصل على رخصة قيادة سباقات السيارات * شاركت في بطولة فورمولا ٤ في إنجلترا، وبطولة mrf عام ٢٠١٩ في الهند * حصلت على المركزين الثاني والثالث في جولتي كأس تي آر دي ٨٦.



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