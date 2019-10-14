شكرا لقرائتكم خبر عن حياة رياضية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) مريم بكر الدجاني لاعبة الكروس فيت مريم بكر الدجاني لاعبة الكروس فيت 1988* بداية ممارسة رياضة الكروس فيت: ٢٠١٧ * البطولات التي شاركت بها: * نوفمبر ٢٠١٨: Battle of the East في الكويت * فبراير ٢٠١٩: ساندكلاش (أول بطولة كروس فيت معتمدة في السعودية في الرياض) * مارس ٢٠١٩: The CrossFit Open في جدة * الوظيفة: طبيبة أسنان أطفال وعضو هيئة تدريس في جامعة الملك عبدالعزيز * طموحي: Advertisements * رفع مستوى القوة واللياقة البدنية * التفوق في رياضة الكروس فيت * نشر ثقافة الرياضة واللياقة بين النساء في المملكة * برنامجي اليومي الغذائي: - الحرص على تناول كميات كافية من الكربوهيدرات، البروتين، والدهون - الحرص على تجنب السكريات قدر الإمكان * برنامجي الرياضي: أتمرن ٥ مرات في الأسبوع لمدة ٢-٣ ساعات الإنجازات: * المركز الـ12 في بطولة ساندكلاش * المركز الـ9 على مستوى المملكة في بطولة CrossFit Open



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حياة رياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.