شكرا لقرائتكم حقيقة عرض أهلي جدة ضم طارق حامد من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرتبط أسم طارق حامد لاعب وسط الزمالك، خلال الساعات القليلة الماضية، بالانتقال لصفوف نادي أهلي جدة السعودي، بالتزامن مع نشر اللاعب تويته غامضة تعبيرا عن ضيفه من وضعه الحالي.

هل طلب أهلي جدة ضم طارق حامد ؟



وتواصل الخليج 365، مع مصدر مقرب من طارق حامد لمعرفة حقيقة عرض أهلي جدة لضم لاعب وسط الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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طارق حامد لم يتلقي عرض سعودي جديد



وأكد المصدر أن طارق حامد، لم يتلقى عرضا رسميا من نادي أهلي جدة خلال الفترة الحالية وعدم درايته بتفاصيل ما ينشر عن هذا الأمر فى مختلف وسائل الإعلام سواء فى مصر أو السعودية.

طارق حامد ملتزم بتعاقد مع الزمالك



وشدد المصدر على أن طارق ملتزم بتعاقده مع نادي الزمالك بعد رفض النادي الأبيض رحيله خلال فترة الانتقالات الأخيرة لصفوف نادي اتحاد جدة السعودي والتمسك باستمراره وهو ما رضخ إليه اللاعب، موضحا تركيز طارق حامد فى مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري.

طارق حامد يترقب تنفيذ وعد الزمالك



ووفقا لتأكيدات المصدر ذاته، يترقب طارق حامد، تنفيذ مسئولي نادي الزمالك، وعد تعديل عقده خلال الفترة الحالية بعد حصوله على أكثر من وعد سابق بإنهاء ملف تعديل العقد في الفترة الأخيرة، لكن لم يحدث جديد حتى الآن ويترقب اللاعب انتهاء هذا الأمر عقب انضمامه لتدريبات فريقه بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني المقام حاليا.