شكرا لقرائتكم الأهرامات تستعد لاستضافة بطولتى CIB للإسكواش أواخر الشهر الجاري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقدر القيمة المادية لبطولة CIB للإسكواش بحوالي 430 ألف دولار وتقام على هامشها بطولة الرجال والمصنفة بفئة البلاتينيوم، ويشارك في البطولة 112 لاعبة هن الأفضل في التصنيف العالمي ويمثلن 20 دولة.
وتشهد البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، والتي غابت عن أول ثلاث بطولات في الموسم الجاري وكانت أخرها بطولة أمريكا المفتوحة بسبب الاصابة في الركبة قبل أن يطمأنها الطبيب على امكانية المشاركة في بطولة العالم التي تحمل لقبها.
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