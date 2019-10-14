شكرا لقرائتكم الأهرامات تستعد لاستضافة بطولتى CIB للإسكواش أواخر الشهر الجاري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق بطولتي CIB بطولة العالم لسيدات الاسكواش، وCIB للرجال والتي تصنف بالفئة البلاتينية، حيث تستضيف أهرامات الجيزة البطولتين فى 24 أكتوبر الجاري.

وتقدر القيمة المادية لبطولة CIB للإسكواش بحوالي 430 ألف دولار وتقام على هامشها بطولة الرجال والمصنفة بفئة البلاتينيوم، ويشارك في البطولة 112 لاعبة هن الأفضل في التصنيف العالمي ويمثلن 20 دولة.

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وتضم البطولتان أفضل لاعبى الاسكواش العالميين من السيدات والرجال مثل علي فرج المصنف الأول عالميا للرجال ورنيم الوليلي المصنفة الأولى للسيدات لاعبا وادي دجلة، بالإضافة إلى نور الشربيني بطلة العالم والمصنفة الثانية ومحمد الشوربجي المصنف الثاني لرجال الاسكواش.

وتشهد البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، والتي غابت عن أول ثلاث بطولات في الموسم الجاري وكانت أخرها بطولة أمريكا المفتوحة بسبب الاصابة في الركبة قبل أن يطمأنها الطبيب على امكانية المشاركة في بطولة العالم التي تحمل لقبها.

وتسعى نور الشربيني لاستعادة مكانتها في صدارة تصنيف السيدات والذي انتزعته منها رنيم الوليلي في ديسمبر الماضي، بعد هيمنة دامت لـ14 شهرًا .