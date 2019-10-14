شكرا لقرائتكم انطلاق قوافل وزارة الرياضة الطبية بالقرى الأكثر احتياجاً علي مستوي الجمهورية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مشروع القوافل الطبية يهدف إلى الأرتقاء والنهوض بالقرى الأشد احتياجاً وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لهم، علاوة على إكساب طلاب الكليات المتخصصة خبرات من خلال التدريب التطبيقي . Advertisements وسينطلق المشروع من قرية سرسموس - مركز الشهداء - محافظة المنوفية يوم 19 / 10 / 2019 بالتعاون مع جامعة المنوفية ، وقرية كمشيش - مركز تلا - محافظة المنوفية يوم 24 / 10 / 2019 بالتعاون مع جامعة المنوفية . ويستفيد من المشروع 15000 فرد علي مستوي المحافظات بواقع 30 قافلة كمرحلة اولى

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