شكرا لقرائتكم مسجد المشير يستقبل ضيوف مدير النادي الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة، لإستضافة عزاء حسن مسعود، مدير فرع النادي الأهلى بمدينة نصر، مساء غداً الثلاثاء .

وتوفى حسن مسعود صباح اليوم الأثنين وتم تشييع جنازته بعد صلاة الظهر من مسجد السلام بمدينة نصر في حضور عدد كبير من مسئولي النادي الأهلي.

يذكر أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أصدر تعليماته بإشراف النادى على جميع مراسم الدفن والعزاء، فيما حضر صلاة الجنازة كل من حسن حمدى رئيس النادى السابق، خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى، محمد الدماطى، مهند مجدى، عضوا مجلس الأهلي، وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادى .