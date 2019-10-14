شكرا لقرائتكم مسجد المشير يستقبل ضيوف مدير النادي الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتوفى حسن مسعود صباح اليوم الأثنين وتم تشييع جنازته بعد صلاة الظهر من مسجد السلام بمدينة نصر في حضور عدد كبير من مسئولي النادي الأهلي.
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