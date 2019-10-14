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أحمد حسام عوض نائب لرئيس لجنة المتطوعين والمراسم ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار اللجنة المنظمة على أحمد حسام عوض نائبا لرئيس لجنه المتطوعين والمراسم ببطولة كاس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة بمصر. 

 

وتتولى لجنة البروتوكول التنسيق بين اللجنة المنظمة والكاف، ووضع خطط استقبال كبار الزوار من مسئولى الدولة إلى جانب التنسيق مع الوفود الأجنبية القادمة إلى مصر، وأيضا تولى مسئولية المتطوعين من الشباب واختيارهم وتوزيع أدوارهم للعمل فى البطولة.

 

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جدير بالذكر أن اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا للكبار استعانت بشباب متطوعين فى التنظيم في يونيو الماضى، وأثبتت التجربة نجاحا كبيرا، مما خلق رغبه لتكرار التجربة وتعزيز مشاركه الشباب في تنظيم البطولة.

 

يرأس اللجنة المهندس محمد خالد غرابه الذي سبق أن تولي منصب نائب رئيس لجنه المراسم في بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في يونيو الماضي.

 

وتبدأ النسخة الثالثة من بطوله كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة فى نوفمبر القادم.

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