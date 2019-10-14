الشباب والرياضة تطلق قوافل طبية بالقرى الأكثر احتياجاً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة الشباب والرياضة القوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الجامعات المصرية خلال الفترة من أكتوبر الجارى إلى مايو 2020.
ويهدف مشروع القوافل الطبية للارتقاء والنهوض بالقرى الأشد احتياجاً وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لهم، علاوة على إكساب طلاب الكليات المتخصصة خبرات من خلال التدريب التطبيقي .
وينطلق المشروع من قرية سرسموس - مركز الشهداء - محافظة المنوفية يوم 19 / 10 / 2019 بالتعاون مع جامعة المنوفية ، وقرية كمشيش - مركز تلا - محافظة المنوفية يوم 24 / 10 / 2019 بالتعاون مع جامعة المنوفية .
ومن المقرر أن يستفيد من المشروع 15000 فرد علي مستوى المحافظات بواقع 30 قافلة كمرحلة أولى.
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