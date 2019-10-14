سوبر كورة.. بوتسوانا تثير أزمة قبل مواجهة منتخب مصر بسبب "الشورت"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار منتخب بتسوانا أزمة قبل مباراة منتخب مصر الودية التى ستقام مساء اليوم الاثنين على ملعب برج العرب فى الإسكندرية. ويستضيف منتخب مصر فى السابعة من مساء اليوم نظيره بتسوانا فى إطار المباراة الودية التى تجمع المنتخبين استعدادا لتصفيات بطولة الأمم الأفريقية التى تقام ببرج العرب بالإسكندرية. وكان المنتخب الوطنى، تحت قيادة حسام البدري، اختتم تدريباته مساء أمس على ملعب المباراة، فيما اتفقت إدارة الفريقين على الاكتفاء بإجراء 4 تبديلات فقط خلال المباراة، والتى تأتى فى إطار الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. لمعرفة سبب أزمة بتسوانا قبل مواجهة منتخب مصر وديا اليوم عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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