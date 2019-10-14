شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة والسعيد صراع مستمر فى معركة وسط الملعب من بيراميدز للفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجدد الصراع بين ثنائى وسط الملعب محمد مجدى قفشة صانع ألعاب الأهلى وعبد الله السعيد لاعب بيراميدز وتبادلا الأدوار مؤخراً، ليحل قفشة محل السعيد فى الأهلى ويهيمن عبد الله على مكان قفشة فى بيراميدز.

أسطورة "مالوش بديل" يبدو أنها فى طريقها للتلاشى بعدما استعاد قفشة بريقه مع النادى الأهلى بعد صراع طويل مع عبد الله السعيد فى بيراميدز الموسم الماضى، ومنذ انتقاله للقلعة الحمراء حصل قفشة على الضوء الأخضر من رينيه فايلر ليتألق ويصنع ويسجل مع الأحمر ويثبت أقدامه فى المركز الذى عانى منه الفريق الأحمر طويلاً منذ رحيل عبد الله السعيد.

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الصراع تجدد بين الثنائى رغم افتراقهما ليصبح كل منهما فى فريق مختلف، بعدما ضمت قائمة حسام البدرى 23 لاعباً لخوض ودية بوتسوانا من بينهم عبد الله السعيد ومحمد مجدى قفشة.

وعلى مركز صانع ألعاب المنتخب الوطنى يقاتل الثنائى، حيث يبحث السعيد عن مسك الختام الدولى مع الفراعنة في الوقت الذى يزاحم قفشة صانع ألعاب بيراميدز على هذا المركز لتثبيت أقدامه مع المنتخب.

وقد يتخطى الأمر هذا الصراع الثنائي بعد أيام قليلة مع عودة محمد محمود صانع ألعاب الأهلي الشاب والذى كان أحد المواهب الواعدة فى الموسم الماضى قبل تعرضه لإصابة القطع فى الرباط الصليبى يناير الماضى.