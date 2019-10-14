شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. بعثة المنتخب العسكرى ترانزيت فى جوانزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة المنتخب العسكرى لكرة القدم إلى مدينة جوانزو الصينية بعد 10 ساعات من السفر فى طريقها للمشاركة بمنافسات بطولة كأس العالم العسكرية، المقرر لها 16 أكتوبر الجارى وحتى 29 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن تغادر البعثة إلى مدينة لوهان بالصين عبر طائرة أخرى لمدة 3 ساعات لتصل البعثة فى الواحدة فجر غدا الثلاثاء.

ويقع منتخب مصر العسكرى فى مجموعة تضم كندا وعمان واليونان بكأس العالم العسكرية، حيث يواجه المنتخب العسكرى نظيره الكندى فى 16 أكتوبر الجارى ثم يلاقى نظيره العمانى فى 18 من نفس الشهر وأخيراً يواجه اليونان فى 20 اكتوبر .

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واستقر البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى، على إراحة اللاعبين عدة ساعات ثم بداية أول تمرين استعداداً لمباراة كندا المقرر لها الحادية عشرة صباح الأربعاء المقبل.