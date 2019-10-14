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شكرا لقرائتكم خبر عن هانى زادة يصل القاهرة قادما من سويسرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إلى القاهرة بعد سفره إلى الخارج لفترة تعدت العام.
وكان هانى زادة، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، يتابع شئون النادى خلال تواجده بالخارج، حيث غادر القاهرة العام الماضى إلى سويسرا لظروف خاصة .
ونشر أحمد زادة، نجل عضو مجلس الزمالك، صورا لوصول والده إلى القاهرة وعلق عليها "خلصت".
يذكر أن الزمالك يلتقى مع الأهلى السبت المقبل فى إطار الجولة الرابعة من بطولة الدورى على ملعب برج العرب.
زادة فى المطار
هانى زادة
هانى زادة
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