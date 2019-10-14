شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف.. طرابزون سبور يضم موهبة مصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى طرابزون سبور التركي تعاقده رسمياً مع موهبة مصرية جديدة فى صفقة انتقال حر. ووقع اللاعب المصرى على عقود انتقاله لصفوف النادى التركى لمدة 3 مواسم بعد انتهاء تعاقده مع ناديه السابق. وعلم "سوبر كورة" أن الصفقة كلفت خزينة نادى طرابزون سبور التركى نحو 120 ألف دولار. لمعرفة التفاصيل كاملة، والموهبة المصرية المنضمة لطرابزون التركي، اضغط هنا..

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