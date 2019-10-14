شكرا لقرائتكم خبر عن ودية الأهلى والإعلاميين سرية بـ"فرمان" من فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، منع وسائل الإعلام من تغطية لقاء الإعلاميين الودى الذى يقام اليوم فى إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك فى بطولة الدورى .

ويرغب فايلر فى تنفيذ بعض الجمل الفنية استعدادا للزمالك، وأبلغ إدارة النادى بمنع أى جهة إعلامية من حضور اللقاء.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك السبت المقبل فى إطار الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز .

ويخوض الأهلى مباراة ودية عصر اليوم، الاثنين، مع الإعلاميين بالتتش، فى إطار استعدادات المارد الأحمر لمباراة الزمالك المرتقبة، ويلعب الأهلى مباراة اليوم دون عدد كبير من اللاعبين لتواجدهم مع المنتخبات الوطنية حيث يغيب 6 لاعبين مع المنتخب الأول، وهم: محمد الشناوى، أحمد فتحى، محمد مجدى قفشة، حسين الشحات وأيمن أشرف وحمدى فتحى وصلاح محسن ورمضان صبحى مع المنتخب الأوليمبى.