شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا فعل الفراعنة فى آخر مواجهة مع بوتسوانا منذ 1825 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المنتخب الوطنى الأول لمواجهة بوتسوانا فى السابعة مساء اليوم على ملعب برج العرب، فى مباراة ودية استعدادا لتصفيات بطولة الأمم الأفريقية. وكانت آخر مواجهة جمعت المنتخبين عام 2014 باستاد القاهرة ضمن التصفيات الأفريقية لبطولة الأمم 2015. أقيمت المباراة يوم 15 أكتوبر عام 2014، أى منذ 1825 يوما، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدفين دون رد أحرزهما عمرو جمال فى الدقيقة 52، بينما سجل محمد صلاح ثانى الأهداف بالدقيقة 71. Advertisements ويقود المنتخب حسام البدرى ويعاونه كل من: ومحمد بركات مديرا للمنتخب، وطارق مصطفى وأحمد أيوب "مدرب عام"، وسيد معوض مدربا مساعدا، وأيمن طاهر لحراسة المرمى، وأنيس الشعلانى معدا بدنيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ماذا فعل الفراعنة فى آخر مواجهة مع بوتسوانا منذ 1825 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.