شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: طاهر ينضم للفريق بعد انتهاء معسكر المنتخب ولن نجازف به أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور وائل نبيل، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن طاهر محمد طاهر يعود إلى النادى بعد انتهاء معسكر المنتخب الأوليمبى الذى أقيم ضمن استعدادات الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية، ويقام المران الأخير فى المعسكر اليوم الاثنين.

وأضاف وائل نبيل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه ينتظر رؤية صانع ألعاب الفريق للاطمئنان على حالته وتحديد موقفه من المشاركة فى مباراة أسوان المقبلة بالدورى العام.

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وأضاف طبيب المقاولون أن الجهاز الفنى لن يجازف بـ"طاهر" إذا لم يكن جاهزاً بنسبة 100%، حفاظاً على سلامة اللاعب الذى يمثل أحد أهم الأوراق للمنتخب الأوليمبي.

ويعانى طاهر من شد فى العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، حيث تعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة المقاولون والانتاج وتم استبداله فى آخر ست دقائق من عمر المباراة.

وتقام مباراة المقاولون وأسوان الجمعة المقبل على ملعب ذئاب الجبل فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يحتل المقاولون المركز الثالث بجدول المسابقة برصيد 7 نقاط .