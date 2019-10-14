شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن جاهزية السولية لمباراة القمة وفايلر يطمئن على جاهزية اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد محمود، طبيب الأهلى، أن عمرو السولية أصبح جاهزاً طبياً بعد مشاركته فى مران الفريق كاملا، سواء الجزء البدنى أو تدريبات الكرة التى أقيمت أمس على ملعب التتش، وهو ما يؤكد أن اللاعب تعافى من الإصابة التى تعرض لها.

وكان السولية قد تعرض لجزع فى الرباط الخارجى للكاحل خلال مشاركته فى مباراة أسوان الأخيرة قبل توقف مسابقة الدوري العام، وخضع السولية لبرنامج علاجى وتأهيلى وأصبح جاهزاً للمشاركة فى المرحلة المقبلة.

فى الوقت الذي يخوض الأهلى فى الثالثة عصر اليوم تجربة ودية أمام الإعلاميين على ملعب التتش، يسعى من خلالها رينيه فايلر، المدير الفنى، للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين قبل استئناف مسابقة الدورى العام ومواجهة الزمالك يوم 19 من الشهر الجارى ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

ويسعى الجهاز الفنى لتجربة لاعبيه خاصة العائدين من الإصابة فى تجربة اليوم مع باقى اللاعبين الذين شاركوا في المباريات الرسمية خلال الفترة الأخيرة.