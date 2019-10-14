اللاعب جيمس ماديسون متخفيا داخل كازينو.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر اللاعب الإنجليزي، جيمس ماديسون، وسط ميدان فريق ليستر سيتي، والذي خرج من معسكر منتخب إنجلترا بسبب المرض، في حالة جيدة داخل أحد الكازينوهات في وقت متأخر أثناء الاستمتاع بسهرة مع الأصدقاء.

صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، علقت على ظهور ماديسون في الكازينو رغم إعلان مرضه، قائلة في عنوان لها: ماديسون يقامر بمستقبله الدولي مع منتخب إنجلترا.

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جمهور إنجلترا كان ينتظر مشاركة ماديسون الأولى مع المنتخب الأولى، خاصة أن اللاعب صاحب الـ22 عاماً يقدم مستويات جيدة مع فريقه ليستر سيتي، حيث سجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين في سبع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ليساعد ناديه في احتلال المركز الرابع بعد ثماني مباريات.

اللاعب خرج من قائمة المنتخب الإنجليزي بحجة المرض؛ ليغيب بذلك عن مباراتي التشيك وبلغاريا في تصفيات أمم أوروبا “يورو 2020”، لكن بدلاً من أن يجلس في المنزل ليتعافى من مرضه، ظهر متخفياً داخل أحد الكازينوهات.

كانت إنجلترا خسرت اللقاء أمام التشيك بنتيجة (2-1)، وتلعب الاثنين أمام بلغاريا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتتساوى إنجلترا بعد لعب 5 مواجهات مع التشيك في عدد النقاط (12)، لكن الفريق التشيكي لعب مباراة أكثر، ويأتي فريق كوسوفو ثالثاً بـ8 نقاط.