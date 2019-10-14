زوجة واين روني تنقل واقعة التجسس عليها إلى المحكمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تطور الخلاف بين كولين روني، زوجة النجم الإنجليزي واين روني، وريبيكا زوجة النجم جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي، ووصل إلى ساحات القضاء.

تقارير صحفية بريطانية منها صحيفة “ميرور” البريطانية، ذكرت أن ريبيكا فاردي أقامت دعوى قضائية بحق كولين روني، صديقتها السابقة، وذلك بعدما بدأت الأزمة بينهما الأسبوع الماضي، عندما اتهمت كولين ريبيكا بتسريب أسرار حياتها الخاصة إلى الصحافة البريطانية، عبر بيان طويل نشرته على أحد حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

كولين روني قالت في تصريحات لها: إنها تأكدت من أن ريبيكا كانت وراء نقل منشورات خاصة من تطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام” عبر خاصية “ستوري”، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

ريبيكا زوجة فاردي، ردت بنفي التهم، مشيرة إلى أنها لم تتحدث مطلقا مع الصحفيين، وتعتقد أن هناك طرفا ثالثا يطلع على حسابها الخاص في موقع “إنستجرام”.

صحيفة “ميرور”، أشارت إلى أن ريبيكا لم تكن تمزح عندما قالت إنها ستلجأ إلى القضاء، حيث رفعت بالفعل دعوى قضائية ضد صديقتها السابقة.