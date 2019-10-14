رونالدينيو في ورطة بعد اعرضه لاتهامات جديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواجه النجم البرازيلي رونالدينيو، أسطورة كرة القدم البرازيلية، تهمة الترويج لشركة تحتال على المواطنين، وذلك بعد معاناته مؤخرا من عدة أزمات منها الإفلاس وتراكم الديون وسحب جواز سفره.

صحيفة “ماركا” الإسبانية، ذكرت أن نجم برشلونة السابق سيمثل أمام مجلس النواب في البرازيل؛ للإدلاء بشهادته حول ترويجه لشركة متهمة بخداع المواطنين والنصب عبر “التسويق الهرمي”.

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الشركة تحمل اسم “18K Ronaldinho” ولم يكن اللاعب بطل العالم 2002 “سفيرا” لها فقط بل كشريك مؤسس لها، ومن المفترض أنها شركة للترويج للساعات والمجوهرات، لكن التحقيقات أفادت بأنها متورطة في النصب على المواطنين عبر التسويق الهرمي المحظور في البلاد.

محامي رونالدينيو دافع عن موكله، قائلا: إنه قرر قطع علاقته بالشركة فور علمه بتغيير نشاطها منذ أسبوعين، لكن البت في موقفه سيكون بعد جلسة استماع في البرلمان.

رونالدينيو واجه مشاكل عدة مع السلطات البرازيلية، آخرها اتهامه بإقامة مشروع في أرض محمية طبيعية مملوكة للدولة، واستعاد جواز سفره مؤخرا بعد سحبه عقب دفع غرامة قيمتها 1.8 مليون يورو.