سيرجيو راموس يهدد عمادة الصقر للاعبي العالم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصل النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد منتخب بلاده، على إشادة واسعة بعدما أصبح أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب إسبانيا الملقب بـ”الماتادور”.

راموس أصبح أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الإسباني بعدما خاض مباراته الدولية رقم 168 متخطيا رقم الحارس الأسطورة إيكر كاسياس وذلك خلال التعادل مع النرويج 1 /1 مساء السبت في تصفيات يورو 2020.

قائد فريق ريال مدريد سيغيب عن المنتخب الإسباني خلال المباراة المقبلة أمام السويد بسبب الإيقاف.

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أساطير كرة القدم من أمثال إيكر كاسياس وتشافي هيرنانديز وباولو مالديني وزين الدين زيدان، قدموا التهنئة لراموس على هذا الإنجاز.

ويبدو أن صدارة النجم المصري السابق أحمد حسن لأكثر لاعبي العالم على صعيد المشاركات الدولية، أصبحت تحت تهديد حقيقي بعدما بات راموس أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الإسباني.

مدافع ريال مدريد رغم غيابه عن منتخب إسبانيا خلال المباراة المقبلة أمام السويد بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، إلا أنه يستطيع المنافسة بقوة على لقب “عميد لاعبي العالم” المسجل باسم “الصقر” المصري.

16 مواجهة ليست كثيرة على راموس لمعادلة رقم أحمد حسن الذي ينفرد بالصدارة العالمية بعد مشاركته في 184 مباراة دولية مع منتخب مصر، خاصةً أن المدافع البالغ من العمر 33 عاما يعد من العناصر الأساسية مع “لاروخا”.