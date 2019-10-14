شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يستعيد ثلاث نجوم قبل مواجهة ليفربول والان مع التفاصيل
يستعيد مانشستر يونايتد ثلاث نجوم مهمين قبل الكلاسيكو الانجليزي مع المتصدر ليفربول وهما المصابين بول بوجباولوك شو وفان بيساكا.
ومع عودة الثلاثي يكون مانشستر يونايتد جاهزاً لملاقاة متصدر التريب العام نادي ليڤربول في مباراة لا تقل ابدا عن الاثارة والمتعة عبر التاريخ
وكشفت ايضا الصحف الانجليزية المقربة للنادي عن عودة نجم الفريق وهدافها الفرنسي انطوني مارسيال بعد اصابة استمرت لشهر ونصف لتكتمل صفوف الشياطين الحمر.
وكان غياب لوك شو منذ اغسطس الماضي ولم يشارك الفرنسي بول بوجبا في خمس مباريات من اصل سبعة وعاد فان بيساكا بعد غيابه اخر ثلاث مواجهات للفريق.
ويأتي المان يونايتد في المركز ١٢ في قاع الترتيب برصيد ٩ نقاط وهو الامر الذي لم يحدث مع الفريق منذ ٣٠ عام، بينما يتصدر ليفربول الجدول برصيد ٢٤ نقطة .
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