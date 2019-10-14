شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة قوية لليفربول قبل موقعة الشياطين الحمر والان مع التفاصيل

أصبح البرازيلي أليسون بيكر جاهزا لحراسة عرين فريق ليفربول أمام مانشيستر يونايتد بالجولة التاسعة من البيرليمرليج بعد أن تعافى الحارس من إصابته خلال فترة التوقف الدولي. إصابه حارس ليفربول وأصيب أليسون خلال مباراة الافتتاح لليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام نوريتش سيتي، وغاب منذ وقتها عن اللعب مع الفريق. Advertisements وفى سياق متصل خضع أليسون لبرنامج تدريبي مكثف ومصمم بشكل فردي على مدار الأسبوع الماضي ليصبح الحارس البالغ من العمر 27 عامًا جاهزا ليحل محل أدريان فى أولد ترافورد أمام فريق مانشيستر يونايتد فى الجولة التاسعة من مسابقة البيرليمرليج. ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر يونايتد في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط. وتعرض مانشستر يونايتد لهزيمة قاسية في الجولة الماضية بنتيجة هدف نظيف على يد فريق نيوكاسل يونايتد، بينما فاز فريق ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على فريق ليستر سيتي.

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