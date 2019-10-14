شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة لدى فالفيردي قبل مواجهة إيبار والان مع التفاصيل
يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره إيبار، في المباراة التي ستقام على ملعب بلدية إيبوروا، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الليجا .
غيابات برشلونة تعقد مأمورية فالفيردي قبل مواجهة إيبار
وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة ينتظر المهاجم الثالث ضد إيبار .
وأوضحت الصحيفة المقربة من برشلونة، أنه سيغيب الفرنسي عثمان ديمبيلي عن مواجهة برشلونة ضد إيبار بسبب الإيقاف على خلفية طرده ضد إشبيلية، كما سيغيب كارليس بيريز أيضًا بداعي الإصابة التي تعرض لها رفقة منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا.
وأوضحت، مشكلة فالفيردي الأن هي هوية المهاجم الثالث الذي سيشارك بجانب الثنائي ليوينل ميسي ولويس سواريز ضد إيبار، وهو الدور الذي سيقوم به أحد الثنائي أنسو فاتي وأنطوان جريزمان .
برشلونة يواجه إيبار في البروفة الاخيرة قبل الكلاسيكو ضد ريال مدريد
وتأتي مباراة برشلونة ضد إيبار بمثابة البروفة الأخيرة للبلوجرانا قبل مواجهة غريمه التاريخي ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض، الذي سيقام مساء السبت الموافق 26 أكتوبر المقبل، على ملعب كامب نو، في قمة الجولة العاشرة من الليجا .
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