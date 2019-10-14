شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف أوقعت فالفيردي في حب نجم برشلونة الشاب والان مع التفاصيل

يعيش أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب حالة من التألق والتوهج خلال الموسم الجديد، وذلك بعدما ظهر بصورة رائعة رفقة فريقه خلال الفترة الاخيرة .

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن هناك 4 أهداف أوقعت إرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا في حُب أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب .

وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة ،أنه في أول تدريب لأنسو فاتي نجم برشلونة الشاب مع الفريق الأول قبل مُباراة ريال بيتيس استطاع تسجيل 4 أهداف وهذا ما أبهر فالفيردي بشدة وكان من المستحيل تجاهل موهبته.

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وتابعت الصحيفة المذكورة اعلاه، أن نجم برشلونة الشاب قد استطاع لفت أنظار الجماهير ومتابعي الفريق من المحللين، ليقرر مسؤولو الاتحاد الإسباني لكرة القدم منحه الجنسية الإسبانية ليحق له المشاركة بقميص اللاروخا في الفترة المقبلة .

ورحب نجم برشلونة الشاب بالحصول على الجنسية الإسبانية، علمًا بأنه ذو أصول إفريقية من غينيا بيساو .

برشلونة يواجه إيبار في البروفة الاخيرة قبل الكلاسيكو ضد ريال مدريد

وعلى صعيد أخر، يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره إيبار في الجولة التاسعة من الليجا، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة غريمه التاريخي ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض، الذي سيقام مساء السبت الموافق 26 أكتوبر المقبل، على ملعب كامب نو، في قمة الجولة العاشرة من البطولة .