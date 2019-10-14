شكرا لقرائتكم خبر عن مودريتش يوضح حجم الإصابة وموعد عودتة للملاعب والان مع التفاصيل
تعرض الكرواتي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، لإصابة بعد احتكاك قوي مع مهاجم ويلز، في المباراة التي جمعت كرواتيا وويلز أمس الأحد.
واستبدل مودريتش في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، بعد تدخل قوي من هاري ويلسون مهاجم ويلز، وحل مكانه زميله ميلان باديلي، في اللقاء الذي انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات تصفيات يورو 2020.
موعد عودة مودريتش
وتحدث الدولي الكرواتي عن حجم الأصابة وموعد عودتة خلال تصريحات لصحيفة "Sportske" الكرواتية، قائلا:"تعرضت لكدمة قوية في الركبة، لكنني اعتقد أنها ليست خطيرة وسأكون بخير خلال الأيام المقبلة، هي إصابة بسيطة، لن تبقيني بعيدًا عن الملاعب لفترة طويلة".
موعد مباراة ريال مدريد المقبلة
ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا بعد فترة التوقف الدولي، في لقاء البروفة الأخيرة قبل مواجهة برشلونة يوم 26 من الشهر الجاري على ملعب كامب نو.
ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب ال 16 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر مودريتش يوضح حجم الإصابة وموعد عودتة للملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.