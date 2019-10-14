شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحدد أولوياته في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل

يستهدف نادي برشلونة اجراء بعض التعديلات على قائمة الفريق الأول، خلال الميركاتو الشتوي المقبل .

برشلونة يطرد عددًا من نجومه في الميركاتو الشتوي

وأوضحت صحيفة آس، أن برشلونة يراقب بالفعل العديد من اللاعبين وفي الميركاتو الشتوي سيبدأون في إتخاذ القرارات للتعاقدات .

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وأشارت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن الإدارة الرياضية في برشلونة تعمل على فكرة عدم ضم أي لاعب في الميركاتو الشتوي ما لم تكون هناك إصابة كبيرة ويتم التفكير في بيع اللاعبين فقط .

حيث يهدف النادي للتخلص من اللاعبين الذين أصبحوا خارج خطط الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، والحصول على عوائد مالية تفيد النادي اقتصاديًا .

برشلونة يواجه إيبار في البروفة الاخيرة قبل الكلاسيكو ضد ريال مدريد

وعلى صعيد أخر، يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره إيبار في الجولة التاسعة من الليجا، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة غريمه التاريخي ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض، الذي سيقام مساء السبت الموافق 26 أكتوبر المقبل، على ملعب كامب نو، في قمة الجولة العاشرة من البطولة .